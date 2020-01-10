Alman polisine öfke

BUGÜN NELER OLDU

ALMANYA'DA polisin katlettiği Mehmet Bulğu'nun cenazesi İstanbul'da toprağa verildi. Bulğu'nun ağabeyleri, "Kardeşimiz Müslüman olduğu için öldürüldü. Onu sokak ortasında katlettiler. Önce 'bıçak çekti' dediler. Sonra 'sopayla polis arabasına saldırdı, terör eylemi yaptı' dediler. Hepsi yalan" diye konuştu.TEMUR Bulğu, "Kardeşim camilerde görevliydi. Kendi imkânlarıyla İslamiyet'i anlatıyordu. Takibe almışlar, tuzak kurmuşlar. Dört polis üzerine çullanmış. Dört kurşunu direkt kalbine sıkmışlar. Delilleri kaybetmişler. Kendilerini aklamaya çalışıyorlar. O polisler göreve devam ediyor" dedi. Furkan KARA