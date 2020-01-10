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İnsanlık ölmüş

Bir ses ile irkildi. Arkasını dönüp bakınca otomobilin kanala uçtuğunu gördü. Tereddüt etmeden kanala atlayıp iki yaşlıyı kurtardı. O can kurtarırken herkes izliyordu

Giriş Tarihi: 10.1.2020
İnsanlık ölmüş
Almanya'nın Düsseldorf kentinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Gümüşhaneli Murat Alkan (46) rutin bina kontrolü sırasında bir ses duydu. Dönüp baktığında bir otomobilin Kö Kanalı'na uçtuğunu gördü. Aracın sulara gömülmeye başlaması üzerine hiç tereddüt etmeden kanala atlayıp, 82 ve 79 yaşındaki iki yaşlı çifti araçtan çıkardı.

KAPIYI AÇARKEN ZORLANDIM
GÜNÜN kahramanı olan Alkan, 'Ben insanlık görevimi yaptım. Kanala girerken hiç tereddüt etmedim. Ön tarafı batmaya başlayan aracın kapısını açmakta zorlandım. Araçtakilerin kemerlerini çözdüm. Yaşlı bir adamı çıkardım. Adam ayaklarından rahatsızdı. Yardıma gelen biri kadını çıkardı. Bunlar olurken onlarca kişi izledi" dedi.

ÇOCUK VAR MI DİYE BAKTIM
OTOMOBİLDE çocuk olup olmadığını kontrol ettiğini de ifade eden Alkan, "Yaşlı insanları kurtarmaya vesile olduğumuz için çok sevindim ancak ben suya atlarken etrafta çok sayıda insan vardı. Sadece seyrettiler. Cep telefonları ile video çekme derdine düşmüşlerdi. İnsanlık ölmüş" şeklinde konuştu.

İbrahim TAŞ / DÜSSELDORF
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