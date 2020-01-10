BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Düsseldorf kentinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Gümüşhaneli Murat Alkan (46) rutin bina kontrolü sırasında bir ses duydu. Dönüp baktığında bir otomobilin Kö Kanalı'na uçtuğunu gördü. Aracın sulara gömülmeye başlaması üzerine hiç tereddüt etmeden kanala atlayıp, 82 ve 79 yaşındaki iki yaşlı çifti araçtan çıkardı.GÜNÜN kahramanı olan Alkan, 'Ben insanlık görevimi yaptım. Kanala girerken hiç tereddüt etmedim. Ön tarafı batmaya başlayan aracın kapısını açmakta zorlandım. Araçtakilerin kemerlerini çözdüm. Yaşlı bir adamı çıkardım. Adam ayaklarından rahatsızdı. Yardıma gelen biri kadını çıkardı. Bunlar olurken onlarca kişi izledi" dedi.OTOMOBİLDE çocuk olup olmadığını kontrol ettiğini de ifade eden Alkan, "Yaşlı insanları kurtarmaya vesile olduğumuz için çok sevindim ancak ben suya atlarken etrafta çok sayıda insan vardı. Sadece seyrettiler. Cep telefonları ile video çekme derdine düşmüşlerdi. İnsanlık ölmüş" şeklinde konuştu.