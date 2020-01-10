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Sözümün arkasındayım

‘İslam ’ya aittir’ dediği için topa tutulan eski Cumhurbaşkanı , bu sözünden dolayı hiç şüpheye düşmediğini söyledi

Giriş Tarihi: 10.1.2020
Sözümün arkasındayım
ALMANYA'DA yolsuzluk iddiası sonrası istifa etmek zorunda kalan eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, uzun aradan sonra yaşadıklarını anlattı. ZDF televizyonunda Markus Lanz'a konuk olan Wulff, tartışmalara neden olan 'İslam Almanya'ya aittir' sözünü savundu. Wulff, 'Hata mıydı?' sorusuna, "Konuşmamdaki hiçbir cümleden dolayı şüpheye düşmedim" yanıtını verdi.

DİBE VURDUM
WULFF, CSU'luların baskısıyla Mustafa Şahin'in Müslüman olduğu için dışlanıp belediye başkanlığından adaylığını çekmesine de atıfta bulunup, "Bu sayede Almanya'daki tüm Müslümanlara 'Bu ülkede her şey olabiliyoruz' mesajı verebilirdi" dedi. Wulff, "İstifamla makam gitti, eşim gitti. Arkadaş sayım düştü. Dibe vurdum. Psikolojik destek aldım" diye konuştu. BERLİN
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