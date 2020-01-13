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Dosya kapandı

Savcılık, 7 ay önce bir okulun spor salonunun dış cephesine asılı şekilde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Anıl Ayan dosyasını kapattı: Olay, ...

Fatih YILMAZ Avrupa
Giriş Tarihi: 13.1.2020
Dosya kapandı
Almanya'nın Saarland Eyaleti'nin Schmelz kasabasında 6 Haziran 2019'da meydana gelen olaydan sonra Anıl (12) 9 gün yaşam mücadelesi vermişti. Savcılık, Anıl Ayan'ın ailesine polisin "kazayla kendini astı" demesi üzerine "Oğlumuz yalnız değildi, yanında birileri vardı" teziyle açtığı davada, takipsizlik kararı verdi. Ailenin avukatı Rasim Akkaya, savcılığın Anıl'ın otopsi raporuna dayanarak takipsizlik kararını verdiğini belirterek, "Anıl'ın vücudunda üçüncü kişilerce bir darbeye maruz kaldığı şeklinde bir belirtiye rastlanılmadığı, çocuğun oyun oynarken kazara kendisini astığı sonucuna varıldı" dedi. Aile, bu karara itiraz edecek.
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