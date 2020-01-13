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BUGÜN NELER OLDU

Polisleri tehdit ettiği iddiasıyla 4 el ateş edilen Mehmet Bulğu'nun ölümü, gözleri ülkedeki polis şiddetine çevirdi. Yaklaşık 10 bin kişi polisin şiddetine maruz kalırken bunların ancak 2 bini şikayetçi oluyor. Yargılanıp ceza alan polis sayısı ise yok denecek kadar az. Bunun nedeni de, polis ile savcılar arasındaki "kirli" işbirliği. Savcılar, dava açılmasını önlüyor.Üniversitesinden Prof. Dr. Tobias Singelnstein, polis şiddetini araştırdı. Hazırlanan rapora göre yılda ortalama 2 bin şikayet olmasına rağmen bunların ancak 40'ı mahkemelere taşınıyor. Ortalama 40 davada ancak 7-8 "mahkumiyet" kararı çıkıp polisler hakkında göstermelik cezalar veriliyor. Şiddet görüp de polise gitmeyenlerin ise "4-5 misli", yani 10 bine yakın olduğu belirtiliyor.Almanya'da polis şiddeti hakkındaki ilk sistematik araştırmada Prof. Singelnstein, savcıların genelde polisi koruduğu sonucuna vardı. Savcılığın polisi nasıl koruduğunun en çarpıcı örneği, nezarette yanarak ölen Sierra Leoneli Oury Jalloh. Elleri ve ayakları bağlı olduğu halde yanmayan bir yatağı yakmayı başardığı iddia edilen Jalloh'un, polis kurbanı olduğu açık. FRANKFURTAdli makamlar polislerin aklanması için olağanüstü çaba gösterdi. Mahkemeler, polislerin nezarette çok büyük ihtimalle cinayet işlediklerini örtbas etmek için davaları düşürdüler, garip kararlar verdiler. Karakolda yanarak ölen Jalloh'un elleri iki yana kelepçeli olmasına rağmen cebinden çakmak çıkartarak, yanmayan yatağı yakmasını savcılık inandırıcı buldu, polisler kurtuldu.Bochum Belediyesi emekli Dieter W.'ye, mezarlığa dadanan tavşanları ve güvercinleri avlama yetkisi verdi. W., bir gün eşi Monika W. ile mezarlığa gitti. İhbar üzerine mezarlığa gelen polis W.'den silahını bırakmasını istedi. Dieter W. silahı attı, ellerini havaya kaldırdı, sol dizinin üzerine çöktü. O anda polis ateş etti. Yaşlı Alman hastanede öldü. Polis, Dieter W. öldükten bir gün sonra hastaneye gidip, doktoru tehdit ederek, dosyaya el koydu. Deliller karartıldı, masum bir insanın ölümü örtbas edildi.2016 yılında Köln'de polis şiddetine maruz kalan Sven W., tekme tokat dövüldü. Savcılık Sven W.'yi döven polisler yerine, Sven W. hakkında dava açtı. Mağdur, mahkemeyi kazandı, polisi korumak derdine düşen savcılık itiraz etti. Sven W., ikinci mahkemeyi de kazandı. Hakim özür diledi, devletin tutumundan dolayı utandığını söyledi. Polisler yine de ceza almadan kurtuldu.