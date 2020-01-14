Sana hakkımız helal olsun

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ALMAN Dışişleri Bakanlığı'nda büyükelçiyken Müslüman olan Dr. Murad Wilfried Hofmann yaşamını yitirdi. Almanya Merkez Müslümanlar Konseyi (ZMD) üyesi olan 89 yaşındaki Hofmann, uzun zamandır ağırKATOLİK bir ailenin çocuğu olarak 1931'de doğan Hofmann, 1980 yılında Müslüman oldu. Kitapları birçok dile çevrildi. 'Alternatif olarak İslam' Almanları kızdırdı. Kitabında Avrupa'nın kurtuluşunun İslam'da olduğunu yazan Hofmann'a Alman medyası linç girişiminde bulundu./ BERLİN