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Sana hakkımız helal olsun

Müslüman dünyasına kitapları ve mücadelesiyle büyük katkı sağlayan öldü

Giriş Tarihi: 14.1.2020
Sana hakkımız helal olsun
ALMAN Dışişleri Bakanlığı'nda büyükelçiyken Müslüman olan Dr. Murad Wilfried Hofmann yaşamını yitirdi. Almanya Merkez Müslümanlar Konseyi (ZMD) üyesi olan 89 yaşındaki Hofmann, uzun zamandır ağır

"KURTULUŞ İSLAM'DA"
KATOLİK bir ailenin çocuğu olarak 1931'de doğan Hofmann, 1980 yılında Müslüman oldu. Kitapları birçok dile çevrildi. 'Alternatif olarak İslam' Almanları kızdırdı. Kitabında Avrupa'nın kurtuluşunun İslam'da olduğunu yazan Hofmann'a Alman medyası linç girişiminde bulundu.

Murat TOSUN / BERLİN
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