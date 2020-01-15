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Sağlam gözünü de kör ettiler

, sol gözündeki astigmat tedavisi için ameliyat masasına yattı. Doktorlar yanlışlıkla sağ gözünü ameliyat ettiler. Sağlam gözü kör olma noktasına gelen Çetin, hukuk mücadelesi veriyor

Giriş Tarihi: 15.1.2020
Sağlam gözünü de kör ettiler
Almanya'nın Rosenheim kentinde kuaförlük yaparken sol gözündeki astigmat nedeniyle ameliyat masasına yatma kararı alan Denizlili Ali Çetin (37), hayatını karartan doktora karşı hukuk savaşı veriyor. Beş yıl önce ameliyat için Münih'teki özel kliniğe giden Çetin, "Ameliyata yanlış gözüm hazırlanmış. Doktor da sorgulamadan ameliyat yapmış" diye konuştu.

YÜZDE 95 KAYIP VAR
AMELİYATTAN çıkıp kendine geldiği anı asla unutamayacağını söyleyen Çetin, "Her şey karanlıktı. Delirdiğimi bile düşündüm. Sol gözüm için gittiğim ameliyatta sağ gözümü neredeyse kör ettiler. Sağ gözümde yüzde 95 görme kaybı var. Göz lensi ile görme yeteneği yükseltildi ancak doktor hayatımı kararttı. Dava açtım fakat ilk duruşmada istediğim rakamı alamadım" dedi.

KÖR DE OLABİLİRİM
ARTIK çalışamaz duruma düştüğünü söyleyen Çetin şöyle konuştu: "Doktor hatasını telafi etmeli. Ben de hayatımın geri kalanını garanti altına alabilmeliyim. 100 bin euro acı parası talep ediyorum. Bir de mahkemeden şu an taktığım lens gözümü tamamen kör ederse ayrı bir yaptırımı olması konusunda karar çıkartmak istiyorum. Doktor ameliyat sonrası her şeyi telafi edeceği sözü vermişti."

Mustafa AKBABA / MÜNİH

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Sağlam gözünü de kör ettiler
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