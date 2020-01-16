Frankfurt’un yengesi parayı iade edecek

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Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann'ın eşi Zübeyde Feldmann (32), kendisine fazla ödenen maaşı işvereni AWO'ya iade edecek. Kocası sayesinde yardım kuruluşu AWO'ya bağlı bir anaokulunun müdürlüğünü yapan Zübeyde Feldmann'a normal koşullarda ancak 17 yıl sonra sahip olabileceği kıdeme hemen alındığı ve ayda 1000 euro brüt daha fazla maaş ödendiği ortaya çıkmıştı. Zübeyde Feldmann'a ayrıca bir makam otomobili tahsis edildiği, bütün bu imtiyazların belediye başkanının eşi olması sebebiyle tanındığı şüphesi doğmuştu.