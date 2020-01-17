Dört kurşun soruşturması

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BUGÜN NELER OLDU

uzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili bir rapor hazırladı ve gizlilik kararı ile meclis içişleri komisyonuna sundu. Raporda Mehmet Bulğu'nun (37) iddia edildiği gibi tekbir getirdiğinin netlik kazanmadığına dikkat çekilirken, nefsi müdafaa iddiası da ele alındı.Bulğu ile kendisini öldüren 23 yaşındaki komiser adayı polis arasında metrelerce mesafe olduğu, buna rağmen neden 4 el ateş edildiği, bunun gerçekten nefsi müdafaaya girip girmediği sorgulanıyor. Soruşturma göstermelik mi, zaman gösterecek.GELSENKIRCHEN