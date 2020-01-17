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Dört kurşun soruşturması

Gelsenkirchen’de 6 Ocak’ta 5 çocuk babası ’yu vurup öldüren komiser adayı hakkında ölüme sebebiyet vermekten soruşturma açıldı

Giriş Tarihi: 17.1.2020 ABONE OL
Dört kurşun soruşturması
Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili bir rapor hazırladı ve gizlilik kararı ile meclis içişleri komisyonuna sundu. Raporda Mehmet Bulğu'nun (37) iddia edildiği gibi tekbir getirdiğinin netlik kazanmadığına dikkat çekilirken, nefsi müdafaa iddiası da ele alındı. RAPORDA Bulğu ile kendisini öldüren 23 yaşındaki komiser adayı polis arasında metrelerce mesafe olduğu, buna rağmen neden 4 el ateş edildiği, bunun gerçekten nefsi müdafaaya girip girmediği sorgulanıyor. Soruşturma göstermelik mi, zaman gösterecek.

Cengiz PARLAYAN / GELSENKIRCHEN
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Dört kurşun soruşturması
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