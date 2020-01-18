Düşmanlığı önleyin artık

BUGÜN NELER OLDU

Almanya Türk Toplumu (TGD) Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu, Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Aile Bakanı Dr. Franziska Giffey ile bir araya geldi. Sofuoğlu, "Aşırı sağ, antisemitizm ve İslam düşmanı saldırıların önlenebilmesi için yapılacak çalışmaları konuştuk" dedi. Sofuoğlu, ofisi kurşunlanan Senegal asıllı SPD milletvekili Karamba Diaby'ye de destek ziyaretinde bulundu. Sofuoğlu, "Karamba'ya saldıran bize ve herkese saldırıyor. Irkçıların bizi korkutmasına izin vermeyeceğiz" dedi.