Emir Kır’a büyük ayıp

BUGÜN NELER OLDU

Avrupa'da hızla tırmanan Türkiye düşmanlığı Belçika'da Sosyalist Parti'ye (PS) de sıçradı. Brüksel'in Saint-Josse-ten- Noode ilçesi Belediye Başkanı Emir Kır, Türkiye'den belediye başkanlarından oluşan bir heyeti kabul ettiği için partisi PS'den ihraç edildi. Bir dönem bakanlık da yapan Kır, "Partim hakkında hayal kırıklığım çok büyük" dedi.HEYETTE iki MHP'li belediye başkanının da bulunması nedeniyle hedef seçilen Kır, "Hayatta, vicdanınız dışında her şeyden kaçabilirsiniz. Siyasete atıldığım ilk günlerdeki gibi vicdanım rahat. Halk için yaptığım hizmetlerden gurur duyuyorum. Hayatımı, sosyal adaletin temini için çalışmaya ve insanlara hizmet etmeye adadım" diye konuştu.AFYON Emirdağlı madenci bir ailenin çocuğu olan Emir Kır, 90'lı yıllarda çalışmaya başladığı Brüksel'in 19 belediyesinden biri olan Saint-Josse-ten-Noode'un iki dönemdir belediye başkanı. Kır, 2000-2004 yılları arasında ilçede belediye başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Kır, 2004'de Brüksel Hükümeti'nin Tarihi Anıtlar, Sit Alanları ve Temizlikten Sorumlu Devlet Bakanı da seçilmiş, 8 yıl görevde kalmıştı.