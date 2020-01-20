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Huzurumuz kaçıyor

Başkonsolos , 2019’un ’da ırkçılık ve ayrımcılığın yaşandığı bir yıl olduğunu, bu durumun Türklerin huzurunu kaçırdığını söyledi

İBRAHİM TAŞ Avrupa
Giriş Tarihi: 20.1.2020 ABONE OL
Huzurumuz kaçıyor
TÜRKİYE'NİN Kön Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, ırkçılığın tırmandığını belirterek, "Türk toplumuna yönelik bir istatistik yok. Ancak, elimizdeki verilere göre geçen yıl 116 saldırıya maruz kaldık. Saldırıların 68'i camilere yapıldı. Bomba ihbarları arttı. Beklentimiz, bu olayların çözülmesi ve sorumluların ortaya çıkarılması" diye konuştu.
TÜRK toplumunda huzurun kaçtığını belirten Erciyes, "Toplumun endişesini ortadan kaldıracak sonuçlar elde edilmiyor. Almanya ihtiyacı olan nitelikli göçmeni çekebilmek için günlük yaşamı daha verimli hale getirmeli. Türk toplumunun ırkçılığa karşı mücadelesi aslında Almanya için verilen mücadeledir" dedi.
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