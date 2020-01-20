Ve mutlu son

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Wiesbaden kenti Gençlik Dairesi memurları, üç yaşındaki Miray Çelik'e anaokulunda el koydu. Kızından ağustos ayından bu yana ayrı kalan anne Şükran Çelik, verdiği hukuk mücadelesini kazandı. Çelik, kararın kendisini çok sevindirdiğini dile getirdi ve "Adalet yerini buldu. Çocuğuma kavuştuğum için çok mutluyum. Allah kimseyi evladından ayırmasın ve kimseye evlat acısı çektirmesin" dedi. Ailenin avukatı Günter Kovalski ise "Gençlik dairelerinin çocukları kafalarına göre anaokullarından veya okullardan kaçırırcasına el koymalarını engellemek için hukuk mücadelem sürecek" diye konuştu.