Haberler > Avrupa Haberleri > Ve mutlu son

Ve mutlu son

Altı ay önce Gençlik Dairesi tarafından ailesinden koparılan Miray, hukuk savaşı sonrası annesine yeniden kavuştu

Giriş Tarihi: 20.1.2020 ABONE OL
Ve mutlu son
Almanya'nın Wiesbaden kenti Gençlik Dairesi memurları, üç yaşındaki Miray Çelik'e anaokulunda el koydu. Kızından ağustos ayından bu yana ayrı kalan anne Şükran Çelik, verdiği hukuk mücadelesini kazandı. Çelik, kararın kendisini çok sevindirdiğini dile getirdi ve "Adalet yerini buldu. Çocuğuma kavuştuğum için çok mutluyum. Allah kimseyi evladından ayırmasın ve kimseye evlat acısı çektirmesin" dedi. Ailenin avukatı Günter Kovalski ise "Gençlik dairelerinin çocukları kafalarına göre anaokullarından veya okullardan kaçırırcasına el koymalarını engellemek için hukuk mücadelem sürecek" diye konuştu.
Türkiye, Avrupa ve dünyadaki güncel gelişmelerin ayrıntılarını okumak için tıklayınız.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ve mutlu son
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN