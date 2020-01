Reis’in sözü başım üstüne

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa ziyaretlerini hiç kaçırmayan, bir kez de New York'a kadar giden Yozgatlı makine mühendisi Burak Şahin, önceki gün Berlin'de de Başkan Erdoğan'ı karşıladı. Şahin, "Bendeki Reis sevgisi aileden ancak Davos'taki 'One Minute' çıkışından sonra hayranlığım tavan yaptı" diye konuştu.ERDOĞAN'IN 27 Eylül 2018'deki Berlin ziyareti sırasında kendisinin doğum günü olduğunu ifade eden Şahin, "Doğum günümü Reis ile kutlamak istedim. Stuttgart'ta pasta yaptırdım. Berlin'de Reis'e ikram ettim. O zaman bize, 'Hani çocuk?' diye tatlı dille kızdı. Bir sonraki gelişinizde pasta ile değil çocukla gelin' dedi. Reisi dinleyip ilk çocuğu kucağına verdik" dedi.BAŞKAN Erdoğan'ın iki aylık Mahir Ahmet'i kucağına aldığında çok sevindiğini söyleyen Şahin, "Hemen Cumhuriyet altını takıp bizi tebrik etti. O Cumhuriyet altınını Mahir Ahmet'in başucuna asacağım" diye konuştu. Erdoğan'a olan sevgisinden dolayı işyeriyle sıkıntı yaşadığını da ifade eden Şahin, "Şimdi çalıştığım şirkette yöneticiyim. Patron her ziyarette anlayış gösterip izin de veriyor" diye konuştu.FUTBOL da oynayan Şahin, "Benim Reis'e olan sevgimi bilmeyen yok. Alman basınının karalayıcı haberlerini okuyanlara tatlı dille gerçekleri hep anlattım. Takımda tek Türk futbolcu benim. Hepsi de Erdoğan'ı artık seviyor. Onları bir gün külliyeye götüreceğim. Osmanlı döneminde gönderilen heyetin zamanında inşa ettiği ve 1960'da yıkılan Türk Evi'nin yeniden yapımı için de temaslarda bulunuyorum" dedi