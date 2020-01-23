Bülent Ceylan’dan anlamlı bağış

BUGÜN NELER OLDU

İhtiyaçsahibi çocuklara yardım amacıyla Bülent Ceylan Çocuk Vakfı kuran ünlü şovmen Bülent Ceylan, prematüre ve hasta bebeklerin daha hızlı ve güvenli şekilde başka hastanelere nakledilmesini de sağlayan taşınabilir kuvözü kliniğe kendisi teslim etti. Ceylan, "Yeni doğanların hepsi şanslı değil. Prematüre bebeklerin yaşama tutunmalarına yardım etmek istedim" dedi. Hastanenin Genel Müdürü Freddy Bergmann ise kuruluşlarında her yıl ağırlığı 1.5 kilodan az olan, 60'dan fazla erken doğum yaşandığını kaydetti.