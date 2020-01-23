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’dan anlamlı bağış

Komedyen , Mannheim Üniversite Hastanesi’ne 90 bin euro değerinde taşınabilir kuvöz hediye etti

Fatih YILMAZ Avrupa
Giriş Tarihi: 23.1.2020 ABONE OL
Bülent Ceylan’dan anlamlı bağış
İhtiyaç sahibi çocuklara yardım amacıyla Bülent Ceylan Çocuk Vakfı kuran ünlü şovmen Bülent Ceylan, prematüre ve hasta bebeklerin daha hızlı ve güvenli şekilde başka hastanelere nakledilmesini de sağlayan taşınabilir kuvözü kliniğe kendisi teslim etti. Ceylan, "Yeni doğanların hepsi şanslı değil. Prematüre bebeklerin yaşama tutunmalarına yardım etmek istedim" dedi. Hastanenin Genel Müdürü Freddy Bergmann ise kuruluşlarında her yıl ağırlığı 1.5 kilodan az olan, 60'dan fazla erken doğum yaşandığını kaydetti.
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Bülent Ceylan’dan anlamlı bağış
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