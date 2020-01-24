BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da aşırı sağcı Neo-Nazi örgütü Combat 18 yasaklandı. Yasaklama kararı ile birlikte 6 eyalette Combat 18 üyelerinin evlerine ve ofislerine baskınlar düzenlendi. Kendilerini "Hitler'in Ordusu" olarak tanımlayan ve en tehlikeli Neo-Nazi örgütlerinin başında gelen Combat 18'in yasaklanması ülkede uzun süreden beri tartışılıyordu.Kassel Valisi Walter Lübcke'nin katil zanlısı Stephan Ernst'in geçmiş dönemde Combat 18 üyeleriyle bağlantılı olduğu ortaya çıkmıştı. Adolf Hitler'in isimlerinin baş harflerinin alfabedeki sıralamasını (1 ve 8) isim olarak kullanan örgüt geniş bir ağa sahip. Örgütün başında Stanley Röske (43) ile Robin Schiemann (35) yer alıyor. BERLİN