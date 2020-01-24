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Combat 18 yasaklandı

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Combat 18 isimli Neo-Nazi örgütünü yasakladı. Combat 18, en tehlikeli Neo-Nazi örgütlerinin başında geliyordu

Giriş Tarihi: 24.1.2020 ABONE OL
Combat 18 yasaklandı
Almanya'da aşırı sağcı Neo-Nazi örgütü Combat 18 yasaklandı. Yasaklama kararı ile birlikte 6 eyalette Combat 18 üyelerinin evlerine ve ofislerine baskınlar düzenlendi. Kendilerini "Hitler'in Ordusu" olarak tanımlayan ve en tehlikeli Neo-Nazi örgütlerinin başında gelen Combat 18'in yasaklanması ülkede uzun süreden beri tartışılıyordu.
Kassel Valisi Walter Lübcke'nin katil zanlısı Stephan Ernst'in geçmiş dönemde Combat 18 üyeleriyle bağlantılı olduğu ortaya çıkmıştı. Adolf Hitler'in isimlerinin baş harflerinin alfabedeki sıralamasını (1 ve 8) isim olarak kullanan örgüt geniş bir ağa sahip. Örgütün başında Stanley Röske (43) ile Robin Schiemann (35) yer alıyor. BERLİN
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Combat 18 yasaklandı
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