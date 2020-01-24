İlle de birinin ölmesi mi lazım

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Son olarak Alman Yeşiller Partisi Federal Milletvekili Canan Bayram ırkçı saldırıların hedefi oldu. Bayram'ın Kreuzberg ilçesindeki seçim bürosunun camlarına gamalı haç çizildi. Olayı sosyal medya hesapları üzerinden duyuran Canan Bayram, "Geçmişte de böyle şeyler yaşandı. Ama son dönemlerde özellikle sosyal medya üzerinden ırkçı hakaretlere maruz kalıyorum" diye konuştu.Bayram, özellikle Facebook ve Twitter'de hakarete uğradığını söyledi. Polisten yapılan açıklamada olayın devlet güvenlik şubesi tarafından incelendiği bildirildi. Olayın aydınlatılmasını istediğini söyleyen Bayram, "Ama şimdiye kadar geçmişteki tek bir saldırı bile aydınlatılmadı" dedi. Almanya için Alternatif (AfD) partisinin oy oranının artmasına paralel olarak ülkedeki ırkçı saldırılar da giderek artıyor.NSU davasının müdahil avukatlarından Seda Başay Yıldız'ın polisler tarafından tehdit edildiğinin ortaya çıkmasından sonra bu işin üzerine gidildi. Ancak halen bu işin perde arkasında kimler var, kim tehdit etti, bilinmiyor. Saldırılar aydınlatılmayınca ırkçılar da cesaretlendi ve tehditlerin dozunu artırdı. Irkçılar Canan Bayram'dan önce de Yeşiller Milletvekili Cem Özdemir'i ölümle tehdit etti.Yeşiller Milletvekili Canan Bayram'ın Kreuzberg semtindeki bürosunun camlarına gamalı haç çizildi. Bayram, olayın aydınlatılmasını ve sorumluların yakalanmasını istiyor.Avukat Seda Başay Yıldız, ailesine ait özel bilgilerin yer aldığı bir tehdit mektubuyla neye uğradığını şaşırdı. Seda Başay Yıldız'ı polislerin tehdit ettiği ortaya çıktı.Irkçılar tehditlerin dozunu Cem Özdemir gibi Türkiye düşmanı siyasileri bile ölüm listesine alacak kadar artırdı. Özdemir de Türk olduğu için ırkçıların hedefinde bulunuyor.