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’a veda

Başbakanı ’in sosyal medyada paylaştığı ziyareti fotoğrafları binlerce beğeni ve yorum aldı

CENGİZ PARLAYAN Avrupa
Giriş Tarihi: 28.1.2020 ABONE OL
İstanbul’a veda
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ziyaretini tamamlarken instagram hesabında paylaştığı fotoğraf ve videolara beğeni yağdı. Merkel, Başkan Erdoğan ile boğaz manzarasında görülen fotoğrafını, "Allahaısmarladık İstanbul Turkey, Allahaısmarladık Kanzlerin" yazısıyla paylaştı. Merkel, fotoğraflarında İstanbul'un 15 milyon nüfusuna dikkat çekti, Almanya'da 3 milyon Türk'ün yaşadığını vurguladı ve Türkiye'nin en önemli ticaret ortakları olduğunun altını çizdi. Merkel, Türkiye'de 7 bin 300 şirketin Alman ve Alman ortaklı olduğuna da işaret etti.


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