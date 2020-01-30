AB’nin başkenti PKK’nın hamisi

BUGÜN NELER OLDU

Belçika aralarında PKK'nın yöneticilerinden Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar'ın da bulunduğu 36 kişinin yargılanmasının önünü kapadı. Bu girişime sert tepki gösteren Türkiye Dışişleri Bakanlığı, "Hukukun üstünlüğü konusunda Türkiye'ye ders vermeye kalkan bir ülkenin bir terör örgütünü ideolojik nedenlerle aklayan bu kararı ibret verici" dedi.BAKANLIK, "Belçika yargısının bu kararı, aralarında sivillerin, çocukların, hatta bebeklerin de olduğu 40 binden fazla vatandaşımızın ölümünden sorumlu olan ve AB terör örgütleri listesinde yer alan PKK'ya açık bir destek mahiyetindedir. 'Başka ülkelerde insanları katletse de benim ülkemde uslu durduğu sürece bir sorun yok' anlayışıyla alınan bu karar, ikiyüzlülük örneğidir, terör örgütlerini özendirecektir" açıklaması yaptı.BAKANLIK kararın hukuki olmaktan çok siyasi nedenlerle alındığına vurgu yaptı ve "Belçika ev sahipliği yaptığı AB'nin müktesebatıyla da çeliştiğini göstermektedir. Bu karar, Belçika mevzuatının bu ülkenin terörizmle mücadele konusunda, başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararları olmak üzere, uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesine engel teşkil ettiğini de gözler önüne sermiştir" ifadelerine yer verdi.Belçika Federal Savcılığı, 2010 yılında örgüt bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı soruşturma başlattıBrüksel Mahkemesi, PKK'nın Türkiye'de yürüttüğü faaliyetlerin, "silahlı mücadele kapsamında olduğu için Belçika'da terör suçu oluşturmayacağına" hükmetti ve aralarında PKK'nın Avrupa'daki yöneticilerinden Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar'ın da bulunduğu 36 kişi hakkında takipsizlik kararı verdi. Federal savcı, karara itiraz etti. Dosya temyiz mahkemesi sayılan yargıçlar heyetine gönderildi. Heyet, "silahlı Türk- Kürt anlaşmazlığının Türkiye'nin iç meselesi" olduğunu gerekçe gösterip PKK'nın terör örgütü sayılamayacağına karar verdi.SAVCILIĞIN iddianamesinde, PKK'nın Belçika ve diğer Batı Avrupa ülkelerinde küçük yaştaki çocukları ailelerinden kopararak silahlı eğitim kamplarına götürdüğü belirtilmişti. Savcılık, PKK yöneticilerini terör eylemlerinin yanı sıra, zorla haraç alma, tehdit, sahte belge düzenleme ve ticaretini yapmakla suçlamıştı.Belçika, terör örgütü PKK'nın birçok gösterisine göz yumdu. Teröristlerin Avrupa Birliği binasının önüne sık sık çadır kurup, paçavrasını asmasına bile izin verdi