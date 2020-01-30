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mutluluğu

’da çocuklar için açılan dil atölyeleri büyük ilgi gördü

Giriş Tarihi: 30.1.2020 ABONE OL
Türkçe mutluluğu
Yunus Emre Enstitüsü tarafından Belçika'nın Lokeren, Anvers, Hamme, Brüksel, Mons, Gent, Genk gibi birçok şehrinde düzenlenen ve halen devam eden etkinliklerle çocukların Türkçe dil becerileri geliştirilmeye devam ediyor. Etkinliğe 5 yaşından 12 yaşına kadar olan çocuklar katılıyor. ÇOCUKLARA TÜBİTAK'ın hazırladığı "Bilim Çocuk" ve "Meraklı Minik" dergileri hediye ediliyor. Çeşitli sağlıklı yiyecek ve içecek ikramlarının da yapıldığı atölye çalışmalarında, Türkçe atasözleri ve deyimler, çocuklara oyunlar eşliğinde öğretiliyor.
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Türkçe mutluluğu
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