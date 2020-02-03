Doktor Serap gururumuz oldu

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Luisen Hastanesi, kentin Heine Heinrich Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2001 yılında mezun olup kısa sürede alanında ismini duyuran Dr. Serap Sare Ünyeli'yi transfer etti. Ünyeli, hastanede göğüs kanseri, göğüs cerrahisi ve ilaçla tümör tedavisi alanında başhekim olarak görev yapmaya başladı.Medical Center Düsseldorf çatısı altında 20 uzmanlık alanına sahip 15 bin metrekare alanda hizmet veren Luisen Hastanesi'nde başhekim olan Ünyeli, 2011'den beri Düsseldorf Marien Hastanesi'nde başhekim olarak çalışıyordu. Irkçılık ve ayrımcılığın arttığı günümüzde, Ünyeli'nin bu göreve getirilmesi Türk toplumunu sevindirdi.Serap Sare Ünyeli, 2004'te Göğüs Cerrahisi eğitimine başladı. 2006-2007 yılları arasında Siegen Protestan Jung Stilling Hastanesi'nde jinekoloji ve kadın doğum uzmanı olarak çalıştı. Dr. Ünyeli, Mühlheim an der Ruhr Protestan Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve göğüs kanseri alanında onkoloji uzmanı olarak da görev yaptı.Ünyeli'nin transfer olduğu Luisen Hastanesi'nde bulunan senoloji bölümünde başhekimlik görevini yürütenlerin tamamı kadın doktorlardan oluşuyor.