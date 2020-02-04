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Tarihi zafere meydanda kutlama

Münih’te 60 yıl sonra Türk ve Müslümanların oluşturduğu liste seçime katılım hakkı kazandı. Başarı, tarihi meydanda halay çekilerek kutlandı

Giriş Tarihi: 4.2.2020 ABONE OL
Tarihi zafere meydanda kutlama
ALMANYA'NIN Münih kenti 15 Mart 2020 günü yerel seçimini gerçekleştirecek. 60 yıl sonra ilk kez Türk ve Müslümanların oluşturduğu liste de seçime girecek ve belediye başkanı, meclis üyeliği için mücadele edecek. 1040 imza toplanarak elde edilen bu hak, liste üye ve destekçileri tarafından kentin tarihi meydanında kutlandı.
FAIR adlı listenin Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Erkan Balkaya, "Yola inanarak çıktık. Yıllardır yaşadığımız ülkede, her alanda başarılar yakaladık, ancak siyasette aktif yer alma konusunda yetersiz kalmıştık. Bugün elde edilen başarı, 4 yıllık emeğin ürünü. Seçimde de zafer elde etmeyi umuyoruz" dedi.

Mustafa AKBABA
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Tarihi zafere meydanda kutlama
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