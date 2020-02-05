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İzinsiz paylaşıma ceza

CENGİZ PARLAYAN Avrupa
Giriş Tarihi: 5.2.2020 ABONE OL
İzinsiz paylaşıma ceza
UYARIYA KULAK ASMADI
HANNOVER kenti Sulh Mahkemesi, 9 aylık bebeğinin fotoğraflarını Facebook'tan paylaşan babayı 1600 euro para cezasına mahkûm etti. Velayeti elinde bulunduran anneanne, bebeğin fotoğrafını çeken babaya sosyal medya hesaplarından paylaşmaması uyarısı yaptı, ancak baba uyarıyı dikkate almadı.

POLİS 'PAYLAŞMA' DİYOR
FOTOĞRAFIN paylaşılması üzerine şikayetçi olan anneanne dava açınca mahkeme, fotoğrafın Facebook'ta kaldığı her gün için 40 euro cezaya hükmetti (Az.: 244 Ds 228/19). Almanya'da polis ile aile dernekleri sık sık bebek ve çocuk fotoğraflarının paylaşılmaması konusunda uyarıda bulunuyor.
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