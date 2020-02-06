Çinli kadına virüs dayağı

BUGÜN NELER OLDU

ALMANYA'NIN başkenti Berlin'de 23 yaşındaki bir Çinli kadın sokak ortasında dövüldü. Kimliği belirsiz iki genç kadının Çinli kadına yaklaşarak önce hakaret ettiği, ardından yüzüne tükürüp saçlarından tutup yere fırlattığı bildirildi. Yere düşen Çinli kadını tekme tokat döven iki saldırgan olaydan sonra kaçtı. Genç kadının hastanede başından tedavi edildiği açıklandı. Çin'in Berlin Büyükelçiliği, son günlerde Çinli vatandaşlara dönük saldırıların arttığını bildirdi. Genç kadının koronavirüs nedeniyle dövüldüğü sanılıyor.