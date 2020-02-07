İspanya'daki "Türkler grubu" ile Türkiye arasındaki yakınlaşma "gönül birliğine" dönüştü

İspanya'nın güneybatısındaki Alicante kentine bağlı Sax kasabasında 100 yıl önce bölge sakinleri tarafından kurulan "Los Turcos" (Türkler) grubu mensupları 14 yıl önce başlayan Türkiye ile aralarındaki gönül bağının her geçen gün daha da sağlamlaşmasından büyük memnuniyet duyuyor.

Sax'ın en önemli kültürel etkinliği olan "Moros y Cristianos" (Müslüman Araplar ve Hristiyanlar) Festivali'ndeki 8 gruptan en kalabalığı olan Los Turcos'un, Türkiye ve Türklük ile direkt bağlantısı olmasa da 2006 yılında Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğinde görevli bir memurun bölgeye turistik seyahatinde tesadüfen fark etmesiyle başlayan ilişkiler bugüne kadar büyüyerek devam etti.

Katolik inancına göre 1627 yılından beri Sax'ın azizi olan Aziz Vlas'ın mezarının Sivas'ta bulunması da Türkiye ile kasaba arasındaki ilişkilerin gelişmesinde teşvik edici faktörlerden biri oldu.

"ASLA KOPMAYACAK BİR GÖNÜL BİRLİĞİ"

Los Turcos'un başkanı Francisco Sanchez, tesadüfi bir şekilde başlayan Türkiye ve Los Turcos arasındaki yakınlaşmanın artık "asla kopmayacak bir gönül birliğine" dönüştüğünü söyledi.

Sanchez, "İlişkilerin bu kadar kısa sürede, bu denli güçlü ve sağlam bir seviyeye geleceğini hayal bile edemezdim. Türkiye'yi yakından tanıyıp, ilişkilerimizi geliştirdikçe artık kendimizi Türkiye ile daha fazla özdeşleştiriyoruz." dedi.

Los Turcos'un 1920 yılında kurulduğunu ve ilk yıllarda 15 kadar olan üye sayısının şimdilerde 700'ü aştığını belirten Sanchez, kasabanın en kalabalık grubu olmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Sanchez, her yıl şubatın ilk 5 günü düzenlenen festival süresince ay yıldızlı kostümleri, fesleri ve pelerinleri üzerilerinden çıkarmadıklarını kaydetti.

Los Turcos grubunun ay yıldızı taşımaktan onur duyduğunu aktaran Sanchez, Los Turcos Başkanı olarak Sax'ta çok büyük bir saygı gördüğünü de vurguladı.

Sanchez, Türkiye ile kurdukları bağın diğer grupları da (Faslılar, Araplar, Hristiyanlar, Garibaldiler, Alagonesesliler, Müslüman Araplar, Cardona Şövalyeleri) olumlu anlamda özendirdiğini dile getirdi.

"Ben zaten Türk olarak doğdum." diyen Sanchez, dedesinin Los Turcos'un kurucularından olduğunu, çocuklarının ve torunlarının da aynı geleneği devam ettirdiğini vurguladı.

Türkiye ilgisinin Los Turcos'u aşarak tüm Sax'ı sardığını aktaran Sanchez, sözlerine şöyle devam etti:

"Sax halkı Türkleri kendilerinden biri gibi olarak karşılıyor ve misafirperverlik gösteriyor. Türk halkına olan sevgimizin tarifi yok. Evimin bahçesinde tüm yıl boyunca dalgalanan Türk bayrağı dikili. Tüm ailemin Los Turcos kıyafeti giymesinden büyük bir gurur duyuyorum. 72 yaşındaki biri olarak sokağa çıktığımda insanların, ailemin bana Los Turcos Başkanı olmamdan dolayı saygı göstermesi bana büyük bir haz veriyor."

Los Turcos'un tüm üyelerinin vefat ettiklerinde tabutlarının üzerinin Türk bayrağıyla sarıldığını bildiren Sanchez, "Bu öyle bir şey ki eğer cenaze merasimlerinde Türk bayrağı unutulursa bize kızıyorlar." diye ekledi.

Torunlarının "Los Turcos'un başkanı olduğu için kendisi ile gurur duyduklarını" anlatırken duygulanan Sanchez, "Geçenlerde torunlarımdan en büyüğü Pedro yanıma gelip 'Dede 3 yıl daha dayan 17 yaşıma geldiğimde senin yerine Los Turcos'un başkanlığına ben aday olurum' dedi. Yani ailemin geleceğinin Los Turcos'da olacağı şimdiden garanti." şeklinde konuştu.

MEHTERAN BİRLİĞİ, LOS TURCOS'A "SEVİNÇ VE GURUR" YAŞATTI

Los Turcos'un 100. yılı olması vesilesiyle Mehteran Birliği'ni ağırlamaktan büyük bir sevinç ve gurur yaşadıklarını kaydeden Sanchez, Mehteran Birliği Komutanı Bando Albay Metin Kazgan ile mehter takımının başında yürüdüğü anları şu sözlerle aktardı:

"Gerçeği söylemek gerekirse heyecandan hiçbir şey anlayamadım. Bulutların üzerinde gibiydim, sevinçten hep ağladım, çok heyecanlı bir gündü. Sadece ben değil tüm Sax halkı aynı şeyleri hissetti."

Diğer yandan Sax'taki Türkiye merakının da giderek arttığına dikkati çeken Sanchez, geçen sene 52 kişilik bir grupla gittikleri Türkiye'yi bu yıl daha büyük bir grupla ziyaret etmek istediklerini söyledi.

TÜRK DİZİLERİNİ KAÇIRMAYAN SAX HALKI, CAN YAMAN'IN GELMESİNİ İSTİYOR

Sanchez, İspanya'da son dönemlerde moda olan Türk dizilerinin Sax'ta izlenme oranının yüzde 80 olduğunu belirterek, ülkesinde sevilen aktör Can Yaman'ı bu röportaj aracılığıyla Sax'a davet etmek istediklerini ifade etti.

Türk aktörün kasım ayı sonunda Madrid'e geldiğinde, Sax'taki kadınların kendisine "Seyahat parasını biz ödeyelim, buraya gelsin. Onu ve Türk dizilerini çok seviyoruz." dediğini ancak Can Yaman'a ulaşamadıklarını aktaran Sanchez, aktöre şu mesajı gönderdi:

"Can Yaman lütfen Sax kasabasına gel. Burada Los Turcos grubu var. Sax kadınları seni tanımak, sana sarılıp hayranlıklarını göstermek istiyor. Los Turcos başkanı olarak benim çağrıma cevap ver. Seni Sax'a bekliyoruz."