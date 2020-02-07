BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Fürth kentinde yaşayan lösemi hastası Jasmin Şen Kunoth (45), yaşama umudunun Türkler olduğunu söyledi. Kunoth, "Ölmek istemiyorum. Ne olur dört evladım için bana yardım edin. Ölümden korkmuyorum ama çocuklarımın annesiz kalmasını istemiyorum" dedi. Mısır kökenli annesi Kevser ile 1988'de vefat eden babası Rüştü Şen'in 1971 yılında Almanya'ya geldiklerini belirten Jasmin, tek ümidinin Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşamakta olan babasının akrabaları ve diğer yardımsever Türkler olduğunu belirterek, "Uygun donör bulunduğu takdirde tüm masrafları karşılayacağım" dedi.