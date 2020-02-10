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’ı yıkan havlu

Dünyanın en yaşlı yarı ağır sıklet boks şampiyonu olmak için ringe çıkan , 6’ncı rauntta köşesinden havlu atılmasına şaştı kaldı. Arslan, rakibine teknik nakavtla yenildi

Fatih YILMAZ Avrupa
Giriş Tarihi: 10.2.2020 ABONE OL
Fırat Arslan’ı yıkan havlu
Uluslarası Boks Organizasyonu (IBO) yarı ağır sıklet şampiyonu Güney Afrikalı Kevin Lerena'yı devirip, "En yaşlı dünya şampiyonu" unvanını elde etmek için Göppingen kentindeki EWS Arena'da ringe çıkan 49 yaşındaki Fırat Arslan, 27 yaşındaki rakibine 6'ncı rauntta teknik nakavtla yenildi. 6'ncı rauntta aldığı darbelerle bir anda sendeleyen Fırat Arslan hemen toparlansa da, köşesinden havlu atılmasıyla yıkıldı. Arslan, havlu atılmasına büyük tepki gösterdi.
Ringe havluyu, gecenin organizatörü Erol Ceylan attı. Ceylan'ın arkadaşı olduğunu, ancak takımından biri olmadığını belirten Arslan, "Kendisine değer veriyorum, sağlığımı düşündüğü için bunu yaptı, ancak havlu atmaya hakkı yoktu. Bu maçı kazanabilirdim" dedi. Ceylan ise havlu atılmaması durumunda Arslan'ın çok ağır nakavt olacağını ileri sürerek, "Bir anlık refleksle yaptım, yine olsa yine yaparım, pişman değilim" diye konuştu.
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Fırat Arslan’ı yıkan havlu
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