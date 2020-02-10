Küçük Alperen’e moral ziyareti

BUGÜN NELER OLDU

Gelsenkirchen'de yaşayan ve Essen Üniversitesi Kliniği'nde lösemi tedavisi gören Kırşehirli Nurcan ve İrfan Ilgaz çiftinin iki çocuğundan biri olan Alperen Yiğit (10), Ozan Kabak ile Ahmed Kutucu'yu görmek istedi. Baba İrfan Yiğit, Avrupa Zonguldaklılar Derneği aracılığıyla futbolculara ulaştı. Dernek yöneticisi Sedat Kutucu'nun yeğeni olan Ahmet Kutucu daveti hemen kabul ederek Ozan Kabak ile beraber hastaneye gitti. Alperen Yiğit'e, imzalı formalarını hediye eden iki futbolcu, "İnşallah kısa zamanda eski sağlığına kavuşur" dedi.Baba İrfan Ilgaz: Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'nun ziyareti yavrumuz için çok güzel bir motivasyon oldu. Alperen, verdikleri imzalı Schalke formalarına sarılıp uyuyor. Hastalığı yeneceğine inanıyor.