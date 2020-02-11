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CDU’da Thüringen depremi

CDU Genel Başkanı ve partisinin ’den sonraki adayı Karrenbauer, Thüringen’deki siyasi sarsıntının ardından görevlerini bırakacağını açıkladı

Giriş Tarihi: 11.2.2020 ABONE OL
CDU’da Thüringen depremi
ALMANYA'NIN Thüringen Eyaleti'nde Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) ve ırkçı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin desteğiyle Hür Demokrat Parti'nin başbakan çıkarması depreminin artçısı CDU'yu sarstı. Skandalın ilk büyük kurbanı CDU'nun Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer oldu.

KARRENBAUER, bir sonraki seçimde CDU'nun başbakan adayı olmayacağını, partisinin destek vermesi durumunda Savunma Bakanı olarak göreve devam etmek istediğini açıkladı. Karrenbauer, ırkçı AfD ve Sol Parti ile işbirliğine kesinlikle karşı olduğunu ifade etti.

Murat TOSUN / BERLİN
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CDU’da Thüringen depremi
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