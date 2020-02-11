Irkçılardan meydan dayağı

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde eşi Tülin'i işyerinden aldıktan sonra yola çıkan Halit Çekirdekçi (42), birahanenin önüne masa konulduğunu görünce kaldırılmasını istedi. Kimsenin oralı olmaması üzerine otomobilinden inmek isteyen Çekirdekçi, "Birahaneden birisi gelip kapıyı dizi ile itti. Ben de geri itip kapıyı açtım. Eşim de araçtan çıkınca birahaneden kalabalık bir grup saldırıya geçti" dedi.bir grup saldırıya geçti" dedi.GRUBUN kendilerine önce hakaret etmeye başladığını anlatan Çekirdekçi, "Bize, 'Kara kafalılar, ülkenize defolun', 'Pislik yabancılar' diye ırkçı hakaret yağdırdılar. Eşimin saçlarından tutup yere fırlattılar. Ben de yere düştüm. Aldığımız darbelerin haddi hesabı yoktu. Olay yerine polis geldi, ancak saldırganları yakalamak yerine bizi sorguya çekmeye başladı. Tepkileri de şaşkınlık vericiydi" diye konuştu.ÇEKİRDEKÇİ, polise saldırganların birahanede olduğunu, elini kaldırıp işaret ederek gösterdiğini anlattı ve sözlerini şöyle sürdürdü: Polis elimi indirmemi istedi. Saldırganların birahanenin arka kapısından kaçtığını söylememe karşın susmamı söyledi. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye gittik. Bel, boyun ve vücudumuzun belli yerlerinde darp izleri oluştu. Eşim iki haftalık rapor aldı. Psikolojimiz alt üst oldu.