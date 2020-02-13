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Aslan kardeşlere Kuzu’dan destek

FATİH ÖZYAR Avrupa
Giriş Tarihi: 13.2.2020 ABONE OL
Aslan kardeşlere Kuzu’dan destek
HOLLANDA DENK Partisi lideri Tunahan Kuzu, ülkeden sınır dışı edilmek istenen Furkan ve Erdem Aslan kardeşlere sahip çıktı. 30 yıldır Hollanda'da yaşayan babalarının yanlış beyan ve evrak ile oturum izni aldığı gerekçesi ile ülkeden ailece gönderilme kararı üzerine ziyarette bulunan Kuzu, "Bu çocuklar kesinlikle Hollanda'da kalmalı" dedi.
AMSTERDAM'DA doğup büyüyen ve başarılı şekilde eğitimlerine devam eden Furkan (18) ve Erdem Aslan'ın (15) ülkede kalması için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Kuzu, "Partimizin Amsterdam Belediyesi encümen üyeleri, belediye başkanından Adalet Bakanı'na mektup yazmasını rica etti. Gelişmelerin takipçisiyiz" diye konuştu.
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Aslan kardeşlere Kuzu’dan destek
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