Camilerde bomba alarmı

BUGÜN NELER OLDU

ALMANYA'NIN Essen, Unna, Hagen ve Bielefeld kentlerindeki dört camiye önceki gün, Aachen Yunus Emre Camisi'ne de dün elektronik posta yoluyla bomba ihbarında bulunuldu. Slovenya uzantılı elektronik postalarda, 'Camilerinizi havaya uçuracağız. Bugün Almanya'da Türk parazit soylarını kurutacağız' ifadesi yer aldı. Beş camiye, "Soylarını kurutacağız" ifadesiyle bomba ihbarı yapıldı. Yapımı devam eden bir caminin de camları kırıldı POLİS, saat 15.08'de gönderilen mail sonrası DİTİB Hagen Sultan Ahmet Camisi, Essen Ulu Cami ile Unna Merkez Camisi'ni öğleden sonra, Bielefeld Merkez Camisi'ni saat 21.15'te, Yunus Emre Camisi'ni ise dün aradı. Bomba izine rastlanmadı. Bu arada Brühl'de yapımı devam eden caminin de camları kırıldı.