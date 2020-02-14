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Rüveyda hayata tutunmak istiyor

Çok sevdi, evlendi, çocuk planı yaparken halsizlik şikâyetiyle doktora gitti. Lösemi hastası olduğunu öğrenen 24 yaşındaki , hayata tutunmak istiyor

Giriş Tarihi: 14.2.2020 ABONE OL
Rüveyda hayata tutunmak istiyor
Hollanda'nın Leerdam kentinde yaşayan Rüveyda Er, 2,5 yıl önce evlendi. Yuvasında mutlu mesut yaşarken dört ay önce halsizlik şikâyeti ile doktora gitti. Doktor lösemi hastası olduğunu söyleyince yıkıldı. 24 yaşındaki hayat dolu genç kadın, "İnsanların doku örneği vermelerini istiyorum. Belki benim yaşama tutunabileceğim ilik sizde olabilir" diye çağrıda bulundu.

DOKU ÖRNEĞİ VERİN
PEDAGOG olan Er, "Her şey çok güzel gidiyordu. Çok sevdiğim eşimle evlendik ve yuvamızı kurduk. Hayallerim vardı. Artık çocuk sahibi olmak istiyorduk. Hastalığı öğrendiğim 17 Aralık 2019 günü kara günüm oldu. Artık hayatta kalmak için mücadelem başladı. Şimdi, kendim gibi lösemi hastaları adına doku örneği verecek kişi sayısının artmasını bekliyorum" diye konuştu.

KAMPANYAYA DESTEK OLUN
RÜVEYDA, Mert ve diğer lösemi hastaları için Leerdam kentindeki Anadolu Camisi'nde (Tulpstraat 3, Leerdam) 22 Şubat günü 13.30 ile 16.00 saatleri arasında doku tipleme kampanyası düzenlenecek. Rüveyda'nın yakınları da, uygun ilik bulunması için yurtdışında yaşayan tüm Türklere ilik bankalarına başvurup, donör kaydı yaptırmaları çağrısında bulundu.

MERT DE DESTEK BEKLİYOR
HOLLANDA'NIN Almanya sınırındaki Gaanderen kasabasında yaşayan Mert Kızıl (14) da Rüveyda Er gibi ilik nakli bekliyor. 2014'te Fanconi Anemi teşhisi konulan Mert, bir yıla yakın zamandır uygun ilik bulunmasını bekliyor.

ÜLKELERE GÖRE BAŞVURU YERLERI:
HOLLANDA www.matchis.nl
ALMANYA www.dkms.de / www.akb.de
AVUSTURYA www.gebenfuerleben.at
BELÇIKA www.stamceldonor.be
TÜRKIYE Kızılay'ın herhangi bir kan bağış merkezine 3 tüp kan vererek donör adayları listesine giriliyor.

Fatih ÖZYAR / LEERDAM

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Rüveyda hayata tutunmak istiyor
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