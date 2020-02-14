Rüveyda hayata tutunmak istiyor

BUGÜN NELER OLDU

Hollanda'nın Leerdam kentinde yaşayan Rüveyda Er, 2,5 yıl önce evlendi. Yuvasında mutlu mesut yaşarken dört ay önce halsizlik şikâyeti ile doktora gitti. Doktor lösemi hastası olduğunu söyleyince yıkıldı. 24 yaşındaki hayat dolu genç kadın, "İnsanların doku örneği vermelerini istiyorum. Belki benim yaşama tutunabileceğim ilik sizde olabilir" diye çağrıda bulundu.PEDAGOG olan Er, "Her şey çok güzel gidiyordu. Çok sevdiğim eşimle evlendik ve yuvamızı kurduk. Hayallerim vardı. Artık çocuk sahibi olmak istiyorduk. Hastalığı öğrendiğim 17 Aralık 2019 günü kara günüm oldu. Artık hayatta kalmak için mücadelem başladı. Şimdi, kendim gibi lösemi hastaları adına doku örneği verecek kişi sayısının artmasını bekliyorum" diye konuştu.RÜVEYDA, Mert ve diğer lösemi hastaları için Leerdam kentindeki Anadolu Camisi'nde (Tulpstraat 3, Leerdam) 22 Şubat günü 13.30 ile 16.00 saatleri arasında doku tipleme kampanyası düzenlenecek. Rüveyda'nın yakınları da, uygun ilik bulunması için yurtdışında yaşayan tüm Türklere ilik bankalarına başvurup, donör kaydı yaptırmaları çağrısında bulundu.HOLLANDA'NIN Almanya sınırındaki Gaanderen kasabasında yaşayan Mert Kızıl (14) da Rüveyda Er gibi ilik nakli bekliyor. 2014'te Fanconi Anemi teşhisi konulan Mert, bir yıla yakın zamandır uygun ilik bulunmasını bekliyor.www.matchis.nlwww.dkms.de / www.akb.dewww.gebenfuerleben.atwww.stamceldonor.beKızılay'ın herhangibir kan bağış merkezine 3tüp kan vererek donör adaylarılistesine giriliyor.