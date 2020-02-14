Haberler > Avrupa Haberleri > Sabine, Türk aileyi vurdu

Sabine, Türk aileyi vurdu

Giriş Tarihi: 14.2.2020 ABONE OL
Sabine, Türk aileyi vurdu
Almanya'nın Hof kenti yakınlarındaki Röslau kasabasında Batı Trakyalı İdrisoğlu ailesinin oturduğu daire fırtınanın da etkisi ile küle döndü. İdris (45) ve Nermin İdrisoğlu (43) çifti, evlerinde bulunan şömineyi yakıp işe gitti. Ailenin genç kızı Serra (18), şömineye odun atmak için kapağı açtığında Sabine fırtınasının da etkisi ile odayı alevler sardı. Şöminenin önünde halı bulunması ve dairenin ahşap olması dolayısıyla alevler kısa sürede daireyi sardı. Panikleyen Serra, yangını söndüremeyince kendisini dışarıya zor attı. Üç ailenin oturduğu evdeki yangın, daireyi oturulmaz hale çevirdi.

Hüseyin ERDEM
Türkiye, Avrupa ve dünyadaki güncel gelişmelerin ayrıntılarını okumak için tıklayınız.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabine, Türk aileyi vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN