Sabine, Türk aileyi vurdu

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Hof kenti yakınlarındaki Röslau kasabasında Batı Trakyalı İdrisoğlu ailesinin oturduğu daire fırtınanın da etkisi ile küle döndü. İdris (45) ve Nermin İdrisoğlu (43) çifti, evlerinde bulunan şömineyi yakıp işe gitti. Ailenin genç kızı Serra (18), şömineye odun atmak için kapağı açtığında Sabine fırtınasının da etkisi ile odayı alevler sardı. Şöminenin önünde halı bulunması ve dairenin ahşap olması dolayısıyla alevler kısa sürede daireyi sardı. Panikleyen Serra, yangını söndüremeyince kendisini dışarıya zor attı. Üç ailenin oturduğu evdeki yangın, daireyi oturulmaz hale çevirdi.