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Almanya’yı şaşırtan güzel

Giriş Tarihi: 17.2.2020 ABONE OL
Almanya’yı şaşırtan güzel
MISS Germany yarışması bu yıl sürprizlerle doluydu. Yarışmaya anne de katıldı, anne adayı da. Mayo defilesinin yapılmadığı yarışmada adayların karakteri öne çıkarıldı. Kraliçeyi kadınlardan oluşan jüri belirledi. 16 eyalet güzelinin taç takma yarışında ipi, dört nesildir Nambiya kentinde yaşayan, 3 yaşında bir çocuk annesi, Oldenburg asıllı Leonie Charlotte von Hase göğüsledi.

İŞKADINI güzelden sonra ikincilik tacını, Bavyera güzeli Lara Runarsson (22), üçüncülük tacını ise Hamburg güzeli Michelle Anastasia Masalis (23) taktı. Dört aylık hamile olduğunu podyumda karnını tutarak gösteren Bremen güzeli Meryem Martin (25), ikinci turda elendi.

Levent GÜNDÜZ / RUST
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