Türk imama nikah yetkisi

BUGÜN NELER OLDU

DANİMARKA Kilise Bakanlığı, 2006 yılında inanç toplumları arasına Danimarka Türk Diyanet Vakfı (DTDV) ve çatısı altında faaliyet gösteren camileri aldı. Bakanlık, bu tanıma ile birlikte camilere pek çok yetkiyi de teslim etti. Bunlardan biri de resmi nikâh kıyma yetkisi oldu. Bu yetki ilk kez kullanıldı ve bir çiftin dini ve resmi nikâhı kıyıldı.ALMANYA ise imamlara türlü türlü engeller getirmesi ile gündeme geliyor. Bunlardan ilki, imamlara Almanca şartı oldu. Ardından imamlar casuslukla suçlandı. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti, imamları cezaevlerindeki Müslüman mahkûmları ziyareti öncesi, soruşturmadan geçirmeye karar verdi. Son adım ise 'Türkiye'den imam gelmesin' oldu.