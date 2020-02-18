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Polizei’dan hesap sordular

Polis kurşunuyla ölen ’un, eşi, çocukları ve üyeleri, emniyet müdürlüğü önünde toplanıp polisi etti

ÇAĞLAYAN AKTÜRK Avrupa
Giriş Tarihi: 18.2.2020 ABONE OL
Polizei’dan hesap sordular
BİZ DOSYAYI KAPATMADIK
WUPPERTAL kentinde tam iki yıl önce evine baskın düzenleyen polislerin sıktığı kurşun ile yaşamını yitiren Hamit Paksoy (44) kentin emniyet müdürlüğü önünde anıldı. Paksoy'un eşi Agnes, çocukları Altan ve Maviş ile Türkiye Sevdalıları Derneği üyeleri, polisi ve bir yıl sonra dosyayı kapatan savcılığı protesto etti.

ADALET YERİNİ BULMALI
ÜÇ çocuk annesi Agnes, 6 yaşındaki kızının her gün babasını sorduğunu ifade etti ve "Kocamı adeta bir suç makinesi gibi gösterip öldüren polisler hâlâ görevde. Çocuklarım polis adını duyunca irkiliyor. Hayatımızı kararttılar. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz" diye konuştu.
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Polizei’dan hesap sordular
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