Polizei’dan hesap sordular

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WUPPERTAL kentinde tam iki yıl önce evine baskın düzenleyen polislerin sıktığı kurşun ile yaşamını yitiren Hamit Paksoy (44) kentin emniyet müdürlüğü önünde anıldı. Paksoy'un eşi Agnes, çocukları Altan ve Maviş ile Türkiye Sevdalıları Derneği üyeleri, polisi ve bir yıl sonra dosyayı kapatan savcılığı protesto etti.ÜÇ çocuk annesi Agnes, 6 yaşındaki kızının her gün babasını sorduğunu ifade etti ve "Kocamı adeta bir suç makinesi gibi gösterip öldüren polisler hâlâ görevde. Çocuklarım polis adını duyunca irkiliyor. Hayatımızı kararttılar. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz" diye konuştu.