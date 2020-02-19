İşte beyin takımı

BUGÜN NELER OLDU

ALMANYA'DA camileri kana bulama planı yaptıkları sırada aralarına sızan muhbirin verdiği bilgilerle çökertilen terör örgütünün çekirdek kadrosunu 5 kişi oluşturuyor. Werner S., Tony E., Thomas N., Michael B. ve ismi açıklanmayan muhbir. Muhbirin örgütü çökerten bilgileri polise aktarmasından sonra çekirdek kadronun dört üyesi de tutuklandı.SABAH, Werner S. ile örgütün diğer isimlerine ve fotoğraflarına ulaştı. Werner S.'nin yardımcısı Tony E., Uelzen kentinde ele geçirildi. Neo-Nazi olduğu bilinen Tony R., evlenerek karısının soyadını aldı ve Tony E. olarak anılmaya başlandı. Örgütün en tehlikeli isimlerinden biri ise Thomas N. Örgüt, Thomas N.'nin Minden'deki evinde toplandı.GİZLİ servis, Thomas N.'nin evindeki toplantıyı muhbiri sayesinde dinledi. Çok geniş bir ağı olan Thomas N. aynı zamanda maddi imkanları ile de terör örgütü için büyük bir öneme sahipti. Thomas N.'nin bir nevi grubun "gizli liderlerinden" olduğu belirtiliyor. Pahalı ve eski arabalara merakı olan Thomas N.'nin tüm arabaları TN plakalı. Thomas N.'nin fayans döşeyen, tadilat yapan bir şirketi bulunuyor.CAMİLERE saldırı planı, ülkedeki Müslümanlarda büyük endişeye yol açtı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Müslümanların korunmasını istedi. Birçok Müslüman'ın kendisini güvende hissetmediğini ve tehlikenin gerçek olduğunu bildiren DİTİB bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Çoğunluğun susması, dayanışma olmaması ve toplumdan ses çıkmaması hayal kırıklığı yarattı" denildi. Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Aiman Mazyek, "Müslümanlar endişe duyuyor ve kendilerini yalnız bırakılmış hissediyor" dedi. Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici ise, "Plan ürkütücü. Çok endişeliyiz" diye konuştu.GRUPTA para ve silah temin etme sözü verenlerin başını da Wolfgang W. ile polis memuru Thorsten W. çekiyordu. Wolfgang W., Brandenburg'da, Thorsten W. ise Kuzey Ren Vestfalya'da ele geçirildi. Hamm kentinde yakalanan polisin sosyal medya hesabı, eski kıyafetler giyip poz verdiği fotoğraflarla dolu. Destekçilerden Ulf R. de aynı eyalette, Porta Westfalica'da ele geçirildi. Frank H., Steffen B., Marcel W., Markus K. ve Stefan K. da destekçiler arasında bulunuyor.