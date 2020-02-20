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hayranı sefire

Gitarına tel ararken bağlamayla tanıştı. İlk dinlediği türküsünden çok etkilendi. Büyükelçisinin eşi Marion Erdmann, sazıyla artık konser bile veriyor

Giriş Tarihi: 20.2.2020 ABONE OL
Aşık Veysel hayranı sefire
İSTİKLAL MARŞINI DA EZBERE OKUYOR
ALMANYA'NIN Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann'ın eşi Marion Erdmann, saz çalıp türkü söylüyor, Nazım Hikmet şiirleri seslendiriyor. Sahneye çıkıp konser de veren sefire Erdmann, İstiklal Marşı'nı ezbere okuyor. Aşık Veysel hayranı olan, Aşık Veysel gecesi bile düzenleyen Erdmann, bu hayranlığı, "Her sabah Aşık Veysel'den türkü dinleseydik dünya çok daha güzel olurdu" sözleriyle dile getiriyor. Zülfü Livaneli türküleri de seslendiren Erdmann, iki ülkenin dostluğuna önem veriyor.
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Aşık Veysel hayranı sefire
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