Aşık Veysel hayranı sefire

BUGÜN NELER OLDU

ALMANYA'NIN Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann'ın eşi Marion Erdmann, saz çalıp türkü söylüyor, Nazım Hikmet şiirleri seslendiriyor. Sahneye çıkıp konser de veren sefire Erdmann, İstiklal Marşı'nı ezbere okuyor. Aşık Veysel hayranı olan, Aşık Veysel gecesi bile düzenleyen Erdmann, bu hayranlığı, "Her sabah Aşık Veysel'den türkü dinleseydik dünya çok daha güzel olurdu" sözleriyle dile getiriyor. Zülfü Livaneli türküleri de seslendiren Erdmann, iki ülkenin dostluğuna önem veriyor.