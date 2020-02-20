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için seferber oldular

Lösemi hastası ’e umut olmak isteyen gönüllüler, ’i ikna edip test aldı ve restoranda masa masa gezip doku örneği topladı

Giriş Tarihi: 20.2.2020 ABONE OL
Jasmin Şen için seferber oldular
Almanya'nın Fürth kentinde yaşayan, lösemi hastası olan Türk ve Mısır uyruklu Jasmin Şen Kunoth için Kum Saati adlı düşünce inisiyatifi üyeleri kampanya düzenledi. İnisiyatif üyeleri, Alman Kemik İliği Bilgi ve Bağış Bankası'ndan (DKMS) aldıkları testlerle restoranlarda doku örneği topladı.

ÇARESİZLİĞİ ÜZDÜ
DÖRT çocuklu anneyi yaşatmak için kampanyalara destek verilmesini isteyen inisiyatif üyesi Emine Karahocagil Arslaner, "Jasmin'in çaresizliği hepimizi çok üzdü. Ne yapabiliriz diye düşündük ve böyle bir şey yapmaya karar verdik. DKMS'i ikna ederek testleri aldık. Kampanya umduğumuzdan daha fazla ilgi gördü" diye konuştu.

Mustafa AKBABA / NÜRNBERG
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Jasmin Şen için seferber oldular
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