Daha kaç insanın ölmesi gerekiyor?

BUGÜN NELER OLDU

ALMANYA Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu, Almanya'da ırkçılığı küçümseyen ve inkar eden herkesin Hanau'ya bakması gerektiğini söyledi. Sözleriyle ırkçılığa zemin hazırlayan politikacılara dikkat çeken Sofuoğlu, "Göçü tüm sorunların annesi olarak tanımlamak ırkçı şiddeti meşrulaştırır" uyarısında bulundu. Özellikle Hessen'de bulunan politikacıların NSU dosyalarını kilitleyerek ırkçı cinayetleri aydınlatmasını engellediğini kaydeden Sofuoğlu, "Irkçılığın bu ülkedeki sorunların babası olduğunu anlamadan önce daha kaç insan ölmek zorunda?" diye konuştu.