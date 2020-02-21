Irkçı çizimleri özür diletti

BUGÜN NELER OLDU

MüslümanlarI ve Afrika kökenlileri aşağılayıcı boyama kitapları dağıtan aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) özür diledi. Krefeld Savcılığı tarafından soruşturma başlatılan kitaplarda, elinde Türk bayrağı ve silah olan kişiler de resmedilmişti. AfD'NİN Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti (NRW) Meclis Grubu Başkanı Markus Wagner, önce kitaptaki çizimlere "hiciv" diyerek savundu ancak daha sonra "hata" olduğunu ifade ederek özür diledi. Eyalet Meclisi, AfD'nin hazine yardımlarının yanlış kullanıp kullanmadığını araştırma kararı aldı.