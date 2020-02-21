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Irkçı çizimleri özür diletti

Giriş Tarihi: 21.2.2020 ABONE OL
Irkçı çizimleri özür diletti
MüslümanlarI ve Afrika kökenlileri aşağılayıcı boyama kitapları dağıtan aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) özür diledi. Krefeld Savcılığı tarafından soruşturma başlatılan kitaplarda, elinde Türk bayrağı ve silah olan kişiler de resmedilmişti. AfD'NİN Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti (NRW) Meclis Grubu Başkanı Markus Wagner, önce kitaptaki çizimlere "hiciv" diyerek savundu ancak daha sonra "hata" olduğunu ifade ederek özür diledi. Eyalet Meclisi, AfD'nin hazine yardımlarının yanlış kullanıp kullanmadığını araştırma kararı aldı.
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Irkçı çizimleri özür diletti
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