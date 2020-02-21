Kelime-i Şehadet bile getiremediler

BUGÜN NELER OLDU

Saldırı sırasında kolundan yaralanan Muhammed Beyazkendir, yaşadığı anları gözyaşlarıyla anlattı. Beyazkendir, akşam saatlerinde Konyalı Kemal Koçak'a ait Sports Arena isimli yaklaşık 12 kişinin bulunduğu kafedeyken dışarıdan 5 el silah sesi duymalarının ardından içeri giren kişinin mekanda bulunan herkese ateş ederek öldürdüğünü söyledi.OLAY anında saklanmaya çalışırken boğazından yaralanmış arkadaşının üstüne düştüğünü söyleyen Beyazkendir, "Yaralı arkadaşım, 'Dilimi hissetmiyorum, nefes alamıyorum' demesi üzerine 'Kelime-i Şehadet getir' dedim. Oradakilere seslendi, 'Şehadetime şahitlik ediyor musunuz?' diye, ses çıkmadı. Sadece ikimizin sağ kaldığını düşündük" dediKATLİAMDA ölen Ferhat Unvar'ın (22) babası Metin Unvar, büyük hayalleri olan oğlunun bir Neo- Nazi saldırısında ölmesinin kendisini kahrettiğini söyledi. 1968'denberi Almanya'da yaşayan ve kanser hastası olan Behçet Gültekin'in oğlu Gökhan da (35) bu saldırıda öldü. Baba Gültekin, ölenlerin ve oğlunun suçsuz yere katledildiğini belirterek, "Irkçılık arttı. Geçtiğimiz günlerde camilere saldırıp katliam yapacaklardı. Bu felaketi durdurmuşlardı. Bunu da durdursalardı. Alman devleti ve milleti ırkçılara karşı sesini yükseltsin" ifadelerini kullandı.Katliamın yaşandığı Hanau'da hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla görüşen Büyükelçi Aydın, "Acımız büyük, üzüntümüz derin, hepimiz kederliyiz" dediTÜRKİYE'NİN Berlin Büyükeçisi Ali Kemal Aydın, Hanau'da Türk toplum temsilcileri ve hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya geldi. Aydın, "Acımız büyük, üzüntümüz derin, hepimiz kederliyiz. Türkiye olarak buradaki insanlarımızın haklarını, hukuklarını, çıkarlarını güçlü şekilde savunmaya ve dillendirmeye devam edeceğiz" dedi.ALMANYA ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde Türklere, ve Müslümanlara yönelik saldırıların giderek artmasını büyük bir endişeyle yakından izlediklerini vurgulayan Aydın, 'Mölln'ü biliyoruz, Solingen'i biliyoruz. Başka yerleri biliyoruz. NSU davası hepimizin yakından izlediği bir davaydı. Buralardan da çıkarılacak dersler var. Bu olay tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulmalı"diye konuştu.TOBIAS Rathjen'in saldırılarından birinin gerçekleştirildiği Kurt Schumacher Caddesi üzerinde bir binanın duvarında, 'tobias-rathjen. de' isimli web sitesinin adının yazdığı tespit edildi. Yazının saldırıdan önce yazılmış olduğu belirlendi.