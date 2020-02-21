Saldırı hepimizi derinden sarstı

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ALMANYA'NIN Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Hanau saldırısında hayatlarını kaybedenlerin acılarını paylaştıklarını söyledi. Erdmann, olaydan dolayı Ankara Büyükelçiliği çalışanları olarak ve şahsı adına derinden sarsıldıklarını bildirdi. Büyükelçi Erdmann, "Nefret ve şiddetin körüklediği ırkçılığın tehdit ettiği herkesin yanındayız. Düşüncelerimizle bu keder ve acı dolu anlarda kurbanların ailelerinin, dostlarının ve komşularının yanındayız. Onların acılarını derinden paylaşıyorum" dedi.