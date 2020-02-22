Camiye girmeye korkuyoruz

BUGÜN NELER OLDU

Camiler ırkçıların, terör örgütlerinin hedefi oldu. Duvarlarına gamalı haçlar çizildi, kapılarına domuz kafası bırakıldı, bomba ile tehdit edildi. Hanau'daki saldırı Almanya'daki Türk toplumunu derinden sarstı. Saldırı sonrası Cuma namazında bir araya gelen Türkler, "Irkçı terör saldırısından sonra camiye bile gelmekten artık tedirgin oluyoruz" diye konuştu.IRKÇILARIN cami saldırısına hazırlandığını dile getiren Türkler, "Cuma namazı sırasında artık cami kapısına kilit mi vuracağız" dedi. Dortmund DİTİB Merkez Camisi cemaati, "Almanya'ya yaklaşık 60 yıl emek verdik. Karşılığı bu mu?" diye sordu. Dernek Başkanı Fehmi Şirin, "Cuma günleri binin üzerinde vatandaş namaz kılıyoruz. Camilerimizin korunması gerekiyor" dediSon dönemde camilere yönelik bombalı tehditlerin etkisi sürerken gelen Hanau saldırısı camilerde cemaati azalttı. Dün Cuma namazında daha önce dolup taşan bazı camilerin cemaati neredeyse yarı yarıya azaldı. Cemaat, terör kurbanları ve terör mağdurları için dua etti. Din görevlileri cuma hutbesinde insan öldürmenin en büyük günahlardan biri olduğunu Necm süresini de hatırlatıp dile getirdi.YURTDIŞI Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Hanau saldırısının Avrupa'da giderek artan ırkçı ve yabancı karşıtı tutumun son yansıması olduğunu söyledi. Saldırının birdenbire ortaya çıkmadığını, beslendiği bir nefret ortamı, geçmişinin olduğunu belirten Eren, bu tarz saldırılarla mücadele için siyasi zeminde karşılık bulan söz konusu ortamın ortadan kaldırılması gerektiğine dikkat çekti.