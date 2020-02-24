Nazi katilleri İslam ve yabancı düşmanlarını protesto ediyoruz

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Hanau kentinde 4'ü Türk, 9 kişinin ırkçı terör saldırısına kurban gitmesi sonrası Avrupalı Türkler tek yürek oldu. Tobias Rathjen (43) adlı teröristin ikinci saldırıyı gerçekleştirdiği Kurt Schumacher Meydanı'nda toplanan her milletten tahminen 10 binden fazla insan, ırkçılara lanet yağdırdı.Olayın bir psikopatın saldırısı olmadığını söyleyen Büyükelçi Ali Kemal Aydın, "Artık yanlışlar gözden geçirilmeli, kurumsal ırkçılığın üzerine gidilmeli, ötekileştirici dilden vazgeçilmeli. Nazilere birkaç lafım var. İnsanımızı sindirebileceğinizi sanıyorsanız aldanıyorsunuz. Ne yaparsanız yapın Türk toplumu kalıcıdır, bunu iyi bilin" dedi.AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ise, Avrupa'da başta Almanya olmak üzere bir ırkçılık sorunu olduğuna dikkat çekti. Sırakaya, "İklimin zehirlenmiş olduğunu ifade etmemiz gerekir. Almanya'da özellikle toplumun, medyanın ve siyasetin bu ırkçılığa karşı net duruş sergilemesi gerekiyor" diye konuştu.Gösteriye katılanlar, "Biz bu ülkeye büyük katkı sağladık. Almanya'nın parçasıyız" dedi. Almanlar da, "Irkçılara yer yok" mesajı verdi. Hessen Eyaleti'ndeki tüm sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği 2,4 kilometrelik yürüyüşe ellerinde Türk bayraklarıyla katılanlar, ırkçılığı lanetleyen dövizler taşıdı.(25): "Irkçılığın arttığı Almanya'da artık korkarak yaşamak istemiyorum. 1, 2, ve 3 yaşında üç çocuk annesiyim. Bu yürüyüşe çocuklarım ırkçılık mağduru olmasın diye geldim. AfD gibi bir partinin önü kesilmeli.Ailecek Gökhan'ı tanıyorduk. Çok iyi ve yardımsever bir insandı. Beni görünce okşar, severdi. Ben de onu çok severdim. Onu görünce mutlu olurdum. Çok yazık oldu. Yürüyüşe, Çekya'dan Selina Haberlnt (18) de katıldı.Böyle bir saldırı olacağı belliydi. Siyasiler söylemleriyle, Alman medyası yabancı ve İslam karşıtı haberleri ile ırkçıları cesaretlendirdi.evlatlarının vahşi bir terör saldırısında ölmesinin acısını yaşayan aileler, tüm güçlerini toparlayıp büyük yürüyüşe katıldı. Ayakta duramayan bazı anne ve babalar tekerlekli sandalye ile taşınırken, diğer aileler de ayakta durmakta zorlandı. Aileler, terörü lanetledi, ölenlere gözyaşı döktü.Hain saldırıda yaşamını yitiren Gökhan Gültekin'in babası Behçet Gültekin ve annesi Huzna Gültekin, yürüyüşe yakınları ile birlikte katıldı. Tekerlekli sandalye ile yürüyüşe baştan sona katılan anne ve babanın yaşadığı tarifsiz acı gözyaşlarına yansıdı. Aileyi, yakınları teselli etmeye çalıştı.Hanau'daki büyük yürüyüşe katılan Türkler arasında yer alan (soldan sağa) Pınar Baskal (hemşire), Meva, Sümeyya ve Meryem Özdemir, ırkçılara büyük tepki gösterdi. Saldırıların son dönemde arttığına dikkat çeken gençler, "Özellikle son aylarda başörtülülere saldırı, cami ve cemevlerine saldırılar artmıştı. Ama bu ırkçıların, bu Neo-Nazilerin gözlerini bu kadar karartabileceklerine, vahşileşeceklerine ihtimal vermemiştik" diye konuştu.Terör saldırısında yaşamını yitiren Ferhat Unvar'ın halası Aysel Buğdaycı (sağda) ve kuzeni Songül Dilman, yürüyüşte gözyaşı döküp, Ferhat'a ağıtlar yaktı.Cemil ALBAY-İsa DEVEÇEKEN-Fatih YILMAZ-Mustafa AKBABA-Fatih ÖZYAR