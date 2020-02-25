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En acı veda

Yıllar önce geldiler, ’nın kalkınması için emek verdiler. Emekli olup rahat edeceğiz derken evlatlarını ırkçı terör ellerinden aldı

Giriş Tarihi: 25.2.2020 ABONE OL
En acı veda
Almanya'nın Hanau kenti dün, yıllar evvel Mölln'de, Solingen'de olduğu gibi en acı vedayı yaşadı. Terörist Tobias Rathjen'in (43) 19 Şubat günü iki mekânı silahla basıp katlettiği üç Türk, dün düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuklarına uğurlandı. Beş bin kişinin katıldığı cenazede üç babanın oğullarının tabutuna bakışı yürek burktu.

BAYRAĞA SARILDILAR
Ülkeye yıllar evvel çalışmak için gelen, ülkenin kalkınmasında büyük payları olan Ahmet Saraçoğlu, Behçet Gültekin ve Selahattin Gürbüz, oğullarının ay yıldızlı bayrağa sarılmış tabutlarının önünde gözyaşı döktü. Saraçoğlu, Gültekin ve Gürbüz, "Böyle mi veda edecektik. Yüreğimize düşen bu acıya nasıl dayanacağız" dedi.

OKULUNDAN UĞURLANDI
Irkçı saldırıda hayatını kaybeden dördüncü Türk olan Ferhat Unvar (22) için ise kentteki Heinrich Heine Okulu'nda cenaze töreni düzenlendi. Unvar'ın cenazesi kent mezarlığına defnedildi. Canezede baba Metin Unvar ve yakınları göz yaşlarına boğuldu.

BEŞ BİN KİŞİ KATILDI
Cenaze namazını DİTİB Başkanı Kazım Türkmen kıldırdı. Cenazeye, kurbanların yakınlarıyla birlikte Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, AK Parti Milletvekili Zafer Sırakaya, CHP milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Abdurraman Tutdere, Yurtdışı Türkler Başkanı Abdullah Eren, Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile beş bin vatandaş katıldı.

İsmail EREL - İsa DEVEÇEKEN - Fatih ÖZYAR / HANAU

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