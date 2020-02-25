En acı veda

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Almanya'nın Hanau kenti dün, yıllar evvel Mölln'de, Solingen'de olduğu gibi en acı vedayı yaşadı. Terörist Tobias Rathjen'in (43) 19 Şubat günü iki mekânı silahla basıp katlettiği üç Türk, dün düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuklarına uğurlandı. Beş bin kişinin katıldığı cenazede üç babanın oğullarının tabutuna bakışı yürek burktu.Ülkeyeyıllar evvel çalışmak için gelen, ülkenin kalkınmasında büyük payları olan Ahmet Saraçoğlu, Behçet Gültekin ve Selahattin Gürbüz, oğullarının ay yıldızlı bayrağa sarılmış tabutlarının önünde gözyaşı döktü. Saraçoğlu, Gültekin ve Gürbüz, "Böyle mi veda edecektik. Yüreğimize düşen bu acıya nasıl dayanacağız" dedi.Irkçı saldırıda hayatını kaybeden dördüncü Türk olan Ferhat Unvar (22) için ise kentteki Heinrich Heine Okulu'nda cenaze töreni düzenlendi. Unvar'ın cenazesi kent mezarlığına defnedildi. Canezede baba Metin Unvar ve yakınları göz yaşlarına boğuldu.Cenaze namazını DİTİB Başkanı Kazım Türkmen kıldırdı. Cenazeye, kurbanların yakınlarıyla birlikte Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, AK Parti Milletvekili Zafer Sırakaya, CHP milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Abdurraman Tutdere, Yurtdışı Türkler Başkanı Abdullah Eren, Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile beş bin vatandaş katıldı./ HANAU