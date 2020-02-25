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katilin babası konuşmuyor

canisi ’in tanık statüsündeki babası, olayla ilgili hiçbir bilgi vermedi, psikiyatri kliniğine kaldırıldı

Giriş Tarihi: 25.2.2020 ABONE OL
Nazi katilin babası konuşmuyor
HANAU'DA biri annesi, dördü Türk olmak üzere 10 kişiyi öldüren Tobias Rathjen'in babası Hans Gerd Rathjen (72), gözaltına alındığı günden beri tek kelime etmedi. Nazi katil ile annesinin cesedinin bulunduğu evden sağ çıkan ve elleri arkadan kelepçelenip gözaltına alınan Rathjen, savcılık kararıyla Giessen Üniversite Kliniği'ne sevkedildi. Hanau canisi Tobias Rathjen'in tanık statüsündeki babası, olayla ilgili hiçbir bilgi vermedi, psikiyatri kliniğine kaldırıldı
SAVCILIĞIN, "tanık muamelesi görüyor" açıklaması yaptığı babanın, oğlunun cinayet planlarını bilip bilmediği, evdeki yatalak annesinin ölümüne yardım edip etmediği bilinmiyor. Katilin yüzünün tanınmayacak derecede dağılmış olmasıyla ilgili iddialar da yanıt bulamadı. Baba, klinikteki tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden sorgulanacak, detaylar ortaya çıkacak.
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Nazi katilin babası konuşmuyor
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