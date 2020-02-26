Türk Laschet ‘adayım’ dedi

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Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet ile Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) Federal Meclis eski Grup Başkanı Friedrich Merz, CDU genel başkanlığına aday olduklarını açıkladı. İki aday 25 Nisan'da yapılması öngörülen genel kurula aday olduklarını basın toplantısı ile duyurdu.LASCHET, Türklere yakınlığı ile biliniyor ve bu yüzden 'Türken Laschet' diye anılıyor. Adaylık için ismi geçen Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ise Laschet'inyarışı kazanması halinde CDU'nun genel başkan yardımcısı olacağını dile getirdi. Daha önce de Federal Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen adaylığını açıklamıştı.