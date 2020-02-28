52 el ateş etmiş

BUGÜN NELER OLDU

ALMANYA'NIN Hanau kentinde 4'ü Türk 9 kişiyi öldüren terörist Tobias Rathjen'in (43) saldırıdan bir saat önce polis tarafından uyarıldığı ortaya çıktı. Engelliler yerine park eden Rathjen aracın yerini değiştirdi. Katilin saldırdığı iki bölgede 52 el ateş ettiği açıklandı. Katilin arabasında 18, evde ise 350 mermi bulundu.FEDERAL Başsavcı, Meclis İçişleri Komisyonu'nun kapalı oturumunda hem baskınla ilgili, hem de cinayetlerin nasıl işlendiğiyle ilgili bilgiler verdi. Buna göre katile baskın, 03.03'te düzenlendi. Katilin saat 22.10'da arabayla eve gittiği, polisin tam bir saat sonra arabayı evin önünde bulduğu kaydedildi. Baskın için neden beklendiği bilinmiyor. HANAU